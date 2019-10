Uitgezocht: Waarom zijn mensen bang voor clowns?

Dat hebben we voor je uitgezocht in een nieuwe aflevering van onze YouTube-serie #Uitgezocht.

De een vindt ze eng, de ander is er doodsbang voor: clowns. Uit ons eigen Jeugdjournaal-onderzoek blijkt dat 3 op de 10 kinderen ze eng vinden. Hoe kan het dat clowns, die juist bedoeld zijn om je aan het lachen te maken, je soms zo de stuipen op het lijf kunnen jagen?

