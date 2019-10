Paris laat zien hoe het leven in een pleeggezin is

In Nederland wonen zo'n 18.000 kinderen in een pleeggezin. Helaas zijn er niet genoeg gezinnen en daarom staan zo'n 700 kinderen op een wachtlijst.

Veel kinderen komen terecht bij een gezin dat ze helemaal niet kennen, maar dat hoeft niet. Bijna de helft van de pleegkinderen wordt opgevangen door familie of bekenden. Paris van 14 jaar is één van hen. Ze woont sinds haar tiende bij haar beste vriendinnetje.

In de video laat Paris zien hoe het is om in een pleeggezin te wonen.

De organisatie die over pleegzorg gaat, hoopt dat er snel nieuwe pleeggezinnen bijkomen. Zodat zoveel mogelijk kinderen, net als Paris, een fijne plek hebben om te wonen.