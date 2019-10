'We dachten aan een ramp, zo hard was de knal'

In Dordrecht hebben criminelen geprobeerd een pinautomaat op te blazen. Dat noem je een plofkraak. Het gebeurde bij een pinautomaat in een winkelcentrum.

Boven de winkels zitten een paar appartementen. De bewoners schrokken ontzettend van de harde knal. Ze zagen een crimineel vluchten op een scooter en belden de politie.

Bomdeskundigen onderzochten of er explosieven waren achtergebleven, maar dat was niet zo. Bewoners hoefden dus niet hun huis uit. De politie kon later vijf mensen oppakken.