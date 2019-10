Vandaag is de eerste officiële vorstdag gemeten. Dat betekent dat het bij het weerstation in de Bilt kouder is dan 0 graden. Het was er vanmorgen -0.5 graden.

Bij andere weerstations in Nederland was het deze week al eerder beneden de 0. In het oosten was de temperatuur het laagst. Daar vroor het 2,4 graden.

Warm

Vanmiddag warmt het nog een beetje op: het wordt ongeveer 11 graden en best zonnig.