Vliegen met echte drones straks verboden voor kinderen

Kinderen die nu nog fanatiek vliegen balen behoorlijk van de regels. Boris van 13 is een van hen. Op zijn YouTube-kanaal Boris Gaat Los plaatst hij de dronefilmpjes die hij maakt.

Om te voorkomen dat er meer ongelukken gebeuren, komen er vanaf juli duidelijke regels. In die regels staat dat kinderen straks alleen nog met een speelgoeddrone mogen vliegen. Boris is het daar niet mee eens.

Er is nog wel een manier om als kind met een professionele drone te blijven vliegen. Er moet dan iemand van 16 jaar of ouder met een speciaal drone-diploma in de buurt zijn. Boris hoopt nu dat zijn vader zo'n diploma wil halen.