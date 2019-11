Grote zorgen over lerarentekort door mogelijke griepgolf

Veel basisscholen hebben een tekort aan invallers en dat probleem lijkt alleen maar groter te worden. Een organisatie voor mensen die in het onderwijs werken maakt zich ernstige zorgen. Ze zijn bang dat het door een griepgolf nog moeilijker wordt om invallers te vinden.

Uit onderzoek blijkt dat 4 op de 10 scholen last heeft van het lerarentekort, vooral in grote steden is het een probleem. Scholen doen wat ze kunnen om goede mensen voor de klas te krijgen.

Als leraren ziek worden is een invaller nodig, maar die zijn er bijna niet meer.

Oplossingen?

Scholen lossen dat vaak op verschillende manieren op, zoals een stagiair voor de klas of een groep verdelen over andere klassen. Als dat allemaal niet kan, dan zit er niks anders op: dan zullen kinderen thuis moeten blijven, zeggen mensen uit het onderwijs.