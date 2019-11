Twee voetbalclubs moeten uit de competitie na geweld

De voetbalbond KNVB heeft twee clubs uit Utrecht tot aan de winterstop uit de competitie gehaald. Geen enkel team van de clubs mag nog meedoen. Volgens de bond zijn de clubs te gewelddadig en deden de clubs te weinig om de problemen op te lossen.

Het gaat om de clubs DWSV en SVA Papendorp. Bij DWSV liep het dit weekend flink uit de hand. In een wedstrijd werden 5 rode kaarten uitgedeeld.

Rennen voor zijn leven

De scheidsrechter zei na afloop dat hij 'moest rennen voor zijn leven'. Hij kon pas veel later samen met een politieagent zijn spullen ophalen bij de club. Ook bij SVA Papendorp was er geweld tegen de scheidsrechter.

De voetbalbond hield de clubs al langer in de gaten. Ook hebben medewerkers geprobeerd de clubs te helpen, maar dat is dus niet gelukt. Nu er opnieuw geweld is gebruikt, besloot de KNVB de clubs helemaal uit de competitie te halen.

Er komt nog onderzoek naar de clubs, maar de kans is groot dat de clubs ook na de winterstop niet mee mogen doen.