Vrouwen en kinderen uit IS-gebied eisen hulp

In totaal gaat het om 23 vrouwen en hun 56 kinderen. Sommige van de kinderen zijn in Nederland geboren, andere zijn daar geboren.

Nederlandse vrouwen en kinderen die vastzitten kampen in Syrië willen terug naar Nederland. Ze willen dat de Nederlandse regering hen helpt, maar dat wil de regering niet. De vrouwen proberen eisen nu via de rechter dat ze worden opgehaald.

Terroristische organisatie IS

De vrouwen zijn jaren geleden vertrokken om zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS. Toen IS werd verslagen zijn de vrouwen en hun kinderen gevangen genomen in kampen in Syrië. Daar zijn de omstandigheden heel slecht. Er is te weinig eten en drinken en er zijn geen dokters.