Meester Ertuğrul rijdt elke dag 2 uur op en neer voor zijn klas

Er is een groot lerarentekort in het onderwijs. Bijna de helft van de basisscholen heeft ermee te maken. In grote steden als Amsterdam en Rotterdam is het tekort aan juffen en meesters nog groter. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer basisschoolleraren wegtrekken uit de grote steden om ergens anders les te gaan geven.

Huizen te duur

Dit komt onder andere doordat huizen in grote steden heel duur zijn. Meester Ertugrul woont in Kampen en rijdt elke dag 100 kilometer heen naar zijn klas in Amsterdam en 's avonds weer 100 kilometer terug.

De gemeente Amsterdam heeft nu beloofd om extra geld uit te geven om leraren naar hun stad te trekken.