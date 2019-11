Extra geld voor onderwijs: veel leraren gaan niet meer staken

De staking van meesters en juffen die volgende woensdag gepland stond, gaat niet door. De minister van Onderwijs heeft beloofd dat scholen 460 miljoen euro extra krijgen.

Het geld is vooral bedoeld om het lerarentekort aan te pakken.

De grootste vakbond van leraren is blij met het geld. Ze vinden het daarom niet meer nodig om te staken.

Toch staken?

Maar niet alle juffen en meesters zijn tevreden. Een klein groepje vindt het beloofde geld te weinig en vindt dat juffen en meesters toch moeten gaan staken.

Scholen mogen zelf bepalen of ze woensdag wel of geen les geven. Het kan dus per school verschillen of je woensdag vrij bent of niet.