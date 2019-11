Max organiseert The Voice in zijn eigen dorp

Wie heeft de beste stem van Voorschoten? Dat wilde Max van 12 graag weten. Hij bedacht een nieuwe versie van The Voice om onontdekt talent in zijn dorp te vinden: the Voice of Voorschoten.

Max is gek op zingen en wilde andere mensen ook graag de kans geven om mee te doen met een talentenjacht. Makkelijk was dat niet. Hij was 5 maanden bezig om alles goed te regelen. Maar volgens hem was dat het helemaal waard!