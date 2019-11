Voetballer Ihattaren kiest voor Oranje

Voetballer Mohamed Ihattaren kiest voor Oranje. De voetballer had ook voor Marokko kunnen kiezen, omdat hij ook een Marokkaans paspoort heeft.

Ihattaren is 17 jaar en speelt op dit moment bij PSV. Hij zegt dat hij er lang over na moest denken. Hij kiest voor Oranje omdat hij ook in de jeugdelftallen van het Nederlands elftal heeft gespeeld.