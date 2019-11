Huis flink beschadigd door ontploft vuurwerk

Op Urk is een huis flink beschadigd nadat er waarschijnlijk vuurwerk is afgestoken. De voordeur van het huis is helemaal kapot.

Het gebeurde 's nachts om 02.30 uur. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond.

Dader

Volgens de politie heeft iemand buiten het vuurwerk aangestoken en is diegene daarna snel gevlucht. Ze zijn nog op zoek naar de dader en mensen die iets gezien hebben. Het huis is afgesloten zodat de politie alles goed kan onderzoeken.