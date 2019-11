Lerarenstaking gaat tóch door

Grote kans dat je woensdag toch vrij bent van school. Leraren gaan dan staken. Daar was dit weekend veel discussie over. Vandaag werd in een vergadering besloten dat de staking toch doorgaat.

Huh?

Vrijdag werd juist bekendgemaakt dat de staking was afgelast. Dat gebeurde toen de minister van Onderwijs beloofde dat scholen voor 2021 en 2022 460 miljoen euro extra krijgen. De grootste organisatie voor juffen en meesters was daar blij mee en daarom vonden ze de staking niet meer nodig.

Maar op social media reageerden veel leraren boos. Ze vonden het beloofde geld te weinig. Om het onderwijs te verbeteren moet er ieder jaar meer geld naartoe. Eén keer extra geld geven is niet genoeg. En daarom moest de staking gewoon door gaan, vonden zij. Naar hen is nu geluisterd.

Wel of niet vrij?

Scholen mogen zelf bepalen of ze woensdag wel of geen les geven. Het kan dus per school verschillen of je woensdag vrij bent of niet.