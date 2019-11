Rapper Leafs beantwoordt vragen van kinderen

Verslaggever Noortje ging met al jullie vragen langs bij rapper Leafs! Rapper Leafs brak vorig jaar door met de hit Drip die hij maakte samen met SFB en Dopebwoy. Zijn nieuwe hit heet Tokio.

Wanneer is hij begonnen met rappen? Wat was vroeger zijn droombaan? En luistert hij weleens naar zijn eigen muziek? Hij vertelt er alles over in dit interview.