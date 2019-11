Deze man verbrak 700 wereldrecords

Ashrita Furman uit Amerika heeft een bijzonder talent. In zijn leven verbrak hij meer dan zevenhonderd wereldrecords. Vandaag was hij even in Den Haag, op een speciaal record-festival.

De records die Furman heeft gehaald zijn vaak wel een beetje gek. Zo heeft hij het record 'zo lang mogelijk een grasmaaier op je kin houden', twintig kilometer de koprol doen, en zo ver mogelijk onderwaterfietsen.

Nieuwe records?

Ieder jaar verzint hij weer nieuwe en vooral gekke dingen waarin hij de beste is. Ook vandaag probeerde hij weer allerlei records te verbeteren. Of dat gelukt is, zie je in de video.

Lijkt het jou leuk om in het wereldrecordboek te staan? Dan heeft Ashrita nog wat tips. Die check je in de video hierboven. Laat ook even je mening horen bij onze stelling!