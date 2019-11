Veel kinderen ontbijten achter een tv of smartphone

Het is deze week weer tijd voor het Nationaal Schoolontbijt. In die week ontbijten een half miljoen kinderen samen op 2.750 basisscholen of in zo'n 250 stadhuizen met hun burgemeester.

Rustig

Het thema dit jaar is: Neem de tijd voor je ontbijt. Daarmee bedoelt de organisatie dat het goed is om 's ochtends rustig aan tafel te ontbijten.

TV

Uit onderzoek blijkt dat kinderen gemiddeld 19 minuten over hun ontbijt doen. 7 op de 10 kinderen doen dat aan tafel en 4 op de 10 kinderen ontbijten achter een tv, tablet of smartphone.

Wat vind jij? Is het oké om te ontbijten met je mobiel of juist niet? Reageer op de stelling: