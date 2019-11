Snelle wint MTV Award voor Best Worldwide Act

WOW 💥 @mcsnelle is verkozen tot Best Worldwide Act tijdens de MTV EMA 2019 🤩 #mtvema #snelle @mtvema

Er viel nog een Nederlander in de prijzen. Martin Garrix won Best Electronic tijdens de uitreiking in de Spaanse stad Sevilla. Hij won van The Chainsmokers, DJ Snake, Marshmello en Calvin Harris.

Shawn Mendes

Billie Eilish, Taylor Swift en BTS wonnen allemaal twee awards. Shawn Mendes won de award voor Best Artist.

Ariane Grande kreeg dit jaar zeven nominaties, maar nam geen enkele award mee naar huis.