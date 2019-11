75 jaar geleden: Aanslag op het paleis van de koningin

Precies 75 jaar geleden werd koninklijk paleis Het Loo gebombardeerd. Het gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bevrijders gooiden bommen op de stallen van het paleis.

Het klinkt misschien gek om het paleis van de Nederlandse koningin te bombarderen, maar het was precies de bedoeling. De koningin was al jaren niet in Nederland en het paleis werd gebruikt door militairen die voor de nazi-partij van Hitler werkten.