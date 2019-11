Politie krijgt extra geld om drugsbazen op te sporen

De politie kan speciale teams oprichten om drugsbenden op te sporen. Om de problemen met drugscriminaliteit aan te pakken krijgt de politie 110 miljoen euro van de minister die over veiligheid gaat.

Er is ook kritiek op de beslissing. Volgens sommige politici is 110 miljoen niet genoeg om de problemen op te lossen.

Kinderen

In Nederland zijn veel problemen met drugscriminaliteit en daar zijn ook steeds vaker kinderen bij betrokken. Vorige maand maakten we daar deze video over.