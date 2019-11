Oproep: Wat wil jij weten van Kwebbelkop?

In zijn video's speelt hij vaak Minecraft of andere games. Ook reageert hij op grappige of viral video's van goocheltrucs en experimenten.

Kwebbelkop is een van de grootste Nederlandse YouTubers. In 8 jaar heeft hij met zijn Engelse video's bijna 12 miljoen abonnees verzameld. Zijn video's zijn al bijna 5 miljard (!) keer bekeken.

In totaal heeft Kwebbelkop al bijna 4200 video's gemaakt. Deze is zijn populairste. Let op: net als al zijn andere video's is ook deze in het Engels.