Grote brand in kerk, brandweer kan kerk niet redden

In Hoogmade, bij Leiden, staat een grote kerk in brand. Een kleine toren is ingestort en de grote toren kan elk moment instorten.

School

De kerk is niet meer te redden. De brandweer probeert nu vooral te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. Een school in de buurt is voor de zekerheid ontruimd.

De brand in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk ontstond tijdens werkzaamheden. Bekijk hier de eerste beelden van de brand: