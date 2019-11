De meeste basisscholen doen mee aan de staking

De kans is groot dat je woensdag vrij bent. De meeste scholen in Nederland zijn die dag niet open omdat juffen en meesters gaan staken.

De afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over de staking. Daarom is er een grote telling gedaan. Daaruit blijkt dat 85% van de scholen mee doen.

We zijn benieuwd of jij woensdag vrij bent vanwege de staking: