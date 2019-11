Steeds meer kinderen gaan naar dure particuliere scholen

In Nederland worden steeds meer particuliere basisscholen opgericht. In 2015 waren er 35 van dat soort basisscholen in Nederland. Vorig jaar waren er al 60. De klassen op zo'n school zijn vaak kleiner en daardoor kunnen kinderen meer aandacht krijgen van de leraar. Ook zijn de scholen vaak een stuk duurder dan normale basisscholen.

Bijna alle scholen in Nederland zijn gratis voor kinderen. De regering betaalt daarvoor, omdat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Bij een particuliere school is dat anders. Daar betalen ouders zelf voor de leraren, het gebouw en de boeken. Sommige scholen kosten 3000 euro per jaar per kind. En andere wel 20.000 euro per jaar.

Sommige onderwijsdeskundigen vinden het niet eerlijk dat zulke scholen bestaan. Als ouders weinig geld hebben, kunnen ze zo'n school niet betalen. Ook hebben particuliere scholen vaak meer geld om leraren aan te nemen. Daardoor krijgen kinderen meer aandacht.

Als je bijvoorbeeld je vinger omhoog steekt, komt de meester gelijk naar je toe en hoef je niet te wachten. Hugo zit op een particuliere school