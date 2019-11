Er is een recordaantal miljardairs

De allerrijksten in Nederland zijn dit jaar nóg rijker geworden. Dat blijkt uit onderzoek van het blad Quote. Ook is er een recordaantal miljardairs in Nederland.

Charlene de Carvalho-Heineken is de rijkste van ons land. Zij heeft maar liefst 14,2 miljard euro! Charlene is de directeur van het biermerk Heineken.

Andere bekende Nederlanders in de lijst zijn: mediabaas John de Mol (2,7 miljard), de koninklijke familie (1 miljard) en dj Tiësto (160 miljoen).

