Scoutingleider die kinderen brandmerkte krijgt toch straf

Wat is er gebeurd?

Kinderen die in 2017 voor het eerst mee gingen op zomerkamp kregen een kampdoop. Ze zouden de afkorting van de scoutingclub op hun rug gestempeld krijgen.

Normaal gesproken gebeurt dat met inkt en een koud brandijzer, maar dit keer was het ijzer heet doordat het te lang in een vuur was gehouden. De drie scouts van 11 tot 13 jaar liepen daardoor alle drie brandwonden op.