Roxanne (11) is wereldkampioen kickboksen

De Nederlandse Roxanne van 11 mag zich sinds dit weekend een kickboks-kampioen noemen. Bij een wereldkampioenschap kickboksen in Italië won ze twee gouden medailles en een zilveren.

Haar bijnaam is de blonde leeuwin.

Toen Roxanne 5 was begon ze al met boksen en ze is zeker niet van plan te stoppen. Ze wil graag aan meer wedstrijden in het buitenland meedoen.