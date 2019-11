Lerarenstaking: ruim 4000 scholen zijn dicht

Veel juffen en meesters staken vandaag. De meeste scholen in Nederland zijn daarom dicht. Afgelopen dagen was er veel onduidelijk over de staking.

Vrijdag maakte de minister van Onderwijs bekend dat er extra geld komt voor leraren: 460 miljoen. Maar volgens de juffen en meesters is dat niet genoeg. Daarnaast is het geld bedoeld voor maar één schooljaar.

Wij zijn benieuwd wat jij van je vrije woensdag vindt: