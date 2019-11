Uitgezocht: Kunnen de 20 miljoen bomen van #TeamTrees ons klimaat redden?

Met de actie wil hij iets doen tegen klimaatverandering. Maar kunnen die miljoenen bomen daar echt bij helpen? We vertellen het je in de nieuwe aflevering van #Uitgezocht:

De YouTube-actie van MrBeast doet het goed. Hij wil in totaal 20 miljoen bomen planten en heeft er inmiddels al meer dan 13 miljoen geplant.

Heb jij een vraag die wij een keer moeten behandelen in Uitgezocht? Stuur dan een mailtje naar jeugdjournaal@nos.nl of een berichtje op Instagram met jouw idee. Wie weet zoeken we het voor je uit!