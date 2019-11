Nederlandse advocaat neergeschoten bij Enschede

Heftig nieuws uit de buurt van Enschede. Net over de grens in de stad Gronau in Duitsland is een Nederlandse advocaat neergeschoten. De man is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Gevlucht

De dader of daders zijn gevlucht in een kleine witte auto met een Nederlands nummerbord. De advocaat woont in Gronau en werkt in Enschede. Hij zou al een poosje worden bedreigd. Daarom had hij al een persoonlijke beveiliger. De politie gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd.