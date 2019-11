Koning test het nieuwe gevechtsvliegtuig

Koning Willem-Alexander heeft vandaag een looping gemaakt met het nieuwe gevechtsvliegtuig. Niet in de lucht, maar in een simulator. Dat is een soort computer waarin je kunt uitproberen hoe het is om te vliegen.

Cockpit

Wist je dat de koning vaker vliegtuigen bestuurt? In het nieuwe gevechtsvliegtuig mocht hij niet vliegen, maar wel de cockpit bekijken. Ook sprak hij met militairen over het nieuwe toestel.