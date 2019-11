Minister van het leger zegt sorry tegen Tweede Kamer

Ank Bijleveld, de minister die over het leger gaat, heeft sorry tegen de Tweede Kamer gezegd. Haar ministerie heeft namelijk niks gezegd over onschuldige mensen die zijn omgekomen door Nederlandse bommen in de oorlog tegen IS, terwijl ze dat wél wisten. De Tweede Kamer is daar boos over.

Het gaat allemaal om een bombardement in 2015, in het land Irak. Er waren toen verschillende landen bezig met vechten tegen terreurorganisatie IS. Ook Nederland hielp mee. In juni van dat jaar hebben ze een fabriek gebombardeerd. Daarbij kwamen ook 70 onschuldige mensen om die in de buurt van de fabriek woonden.