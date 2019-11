Strengere straffen voor bestuurders die hebben gedronken

Nog te vaak gebeuren er ongelukken doordat mensen met drank op achter het stuur zitten. Om dat te veranderen mogen rechters straks strengere straffen geven. Dat is een plan van de minister van Veiligheid.

Als de regels ingaan, kunnen politieagenten makkelijker iemand opnieuw rijexamen laten doen of zijn of haar rijbewijs innemen. Ook krijgen mensen eerder een jaar gevangenisstraf. Nu is dat nog 3 maanden.

Drugs

De nieuwe regels gaan niet alleen gelden voor mensen die alcohol hebben gedronken. Ook mensen die drugs hebben gebruikt en toch gaan rijden kunnen strengere straffen verwachten.