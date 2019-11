Steeds minder mensen roken en Nederland doet het extra goed

De afgelopen jaren zijn wereldwijd steeds minder mensen gaan roken. En Nederland is ook goed bezig. Van elke 100 mensen in Nederland roken er 17. Dat waren er een paar jaar geleden nog 23.

In Mexico roken de minste mensen ter wereld. Daar steekt 8 op de 100 regelmatig een sigaret op. Griekenland is een van de landen met de meeste rokers. Daar roken 27 op de 100 mensen.

Duurder

De vermindering komt waarschijnlijk doordat roken duurder is geworden. Ook worden er veel campagnes en acties gehouden om rokers te laten stoppen.

Een van de acties is Stoptober. In de maand oktober proberen tienduizenden mensen te stoppen. Een van hen was de vader van Marilotte. We maakten daar deze video over: