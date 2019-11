75 jaar geleden: bevrijders winnen de Slag om de Schelde

Precies 75 jaar geleden, op 8 november 1944, was de Slag om de Schelde. Dat is een belangrijke gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers zijn toen weggejaagd in een groot gedeelte van Zeeland.

En dat is een belangrijke stap. De bevrijders hopen dat ze nu makkelijker bij de haven van Antwerpen kunnen komen. Ze willen die haven gebruiken en er militairen naartoe sturen.