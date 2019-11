'Kinderen moeten ouderen helpen met online dingen'

Weten jouw opa en oma precies hoe een tablet werkt? Of hoe ze een Whatsappje moeten sturen? In de Week van de Mediawijsheid is deze keer extra aandacht voor ouderen en hun online gedrag.

Experts zeggen dat het belangrijk is dat ouderen weten hoe het online werkt. Ook zeggen ze dat ouderen een leuker leven hebben als ze online zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld appen of chatten met familieleden en zijn beter op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt.

Aan kinderen wordt gevraagd of ze ouderen in hun buurt willen helpen met online dingen. Vind jij het belangrijk dat kinderen dat doen? Reageer op onze stelling!