Veel problemen bij jeugdzorg: samenwerking moet beter

De hulp voor kinderen met problemen moet beter. Dat schrijven twee ministers in een brief aan de Tweede Kamer. En dus willen ze grote veranderingen doorvoeren in de jeugdzorg.

Al jarenlang zijn er veel problemen in de jeugdzorg, bijvoorbeeld bij opvanghuizen voor kinderen met problemen. Kinderen moeten vaak lang wachten voor ze daar terecht kunnen en hulp krijgen.

Deskundigen maken zich daar grote zorgen over, want als kinderen langer moeten wachten kunnen hun problemen erger worden.

Gemeenten

De problemen in de Jeugdzorg begonnen in 2015. De regering besloot toen dat gemeenten die zorg moesten regelen. Maar als snel bleek dat veel gemeenten te klein zijn en te weinig geld hebben om dat voor elkaar te krijgen.

De ministers willen daarom dat gemeentes nu beter gaan samenwerken. Daarnaast worden kinderen met echt grote problemen voortaan geholpen door speciale instellingen.