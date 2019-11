Dwars: Emil wil dat zijn broer Sep makkelijker kan reizen

Vanavond zie je Emil en zijn broertje Sep in het Jeugdjournaal. Ze doen in het weekend graag leuke dingen en willen dan met de trein ergens heen. Maar daarover zit ze iets Dwars.

Sep is gehandicapt en heeft een speciale tandemfiets. Maar die mag hij niet parkeren bij het station. Hij moet naar een fietsenstalling die een stuk verder lopen is, en dat is voor Sep behoorlijk vermoeiend.

Ook moeten ze iedere keer de hele stationshal door om een speciaal kaartje voor Sep te halen. Ze kunnen dat niet van te voren kopen.

Emil vindt dat irritant en vindt dat reizen voor mensen met een handicap gewoon makkelijk moet zijn. Ben jij het met hem eens?