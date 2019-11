Lennart maakte samen met zijn gezin een film met poppen

De broertjes maakten de film samen met hun ouders. Iedereen van het gezin bedient een eigen pop. De jongens hebben die zelf gemaakt en spreken ook zelf de stemmetjes in.

Een spannende dag voor Lennart en zijn broertje Victor. Vandaag ging de film in première waar ze 2 jaar aan gewerkt hebben. In de film spelen geen mensen, maar poppen de hoofdrol.

Het was af en toe best lastig om de stemmen in te spreken en de poppen goed te laten bewegen. Toch zijn de broers tevreden met het resultaat.

De film was voor het eerst te zien op het Filmfestival van het Noorden. Via de link hieronder kun je hem ook thuis kijken.