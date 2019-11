Het beste uit de 'Check Dit Dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check Dit Dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week: 1. Huilen om Fortnite Jarvis Kaye mag nooit meer Fortnite spelen. Hij heeft vals gespeeld en zijn account is geblokkeerd. De YouTuber is in tranen. Meer dan 2 miljoen mensen volgden zijn video's.

2. Let it Go 2 Er komt een nieuwe Frozen en daar hoort natuurlijk ook een nieuw liedje bij.

3. Oefenen voor je begrafenis? In Zuid-Korea hebben duizenden mensen dat gedaan. Ze gaan zelfs in een doodskist liggen.

4. Slapen in een gitaar In nieuw hotel in de stad Miami heeft de vorm van een gitaar. Een gigantische gitaar!

5. Kerst-olifant In Uden in Noord-Brabant zijn ze al helemaal in de kerststemming en daar hoort deze mooie olifant bij!