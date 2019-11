Feest! Sesamstraat bestaat 50 jaar

Het is feest in Sesamstraat! De televisieserie bestaat namelijk 50 jaar. In de Verenigde Staten kwam het programma op 10 november 1969 voor het eerst op tv. In Nederland was de eerste uitzending op 4 januari 1976.

Nu Sesamstraat 50 jaar bestaat, betekent ook dat Bert en Ernie alweer 50 jaar op televisie zijn. Vorig jaar vertelde de schrijver van de serie dat Bert en Ernie een stelletje zijn.

Keek jij vroeger altijd Sesamstraat? En vind jij Bert en Ernie nog steeds leuk?