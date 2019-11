Zangeres Emma Heesters beantwoordt vragen van kinderen

Emma Heesters zingt al jaren. Ze heeft een populair YouTube-kanaal met meer dan 1,8 miljoen abonnees. Ook was ze laatst te zien bij het televisieprogramma Beste Zangers. Jullie stuurden vragen voor haar in en Siham ging ze aan haar stellen.

Emma vertelt over haar grootste blunder, haar muziek en haar fans. Ze staat nu in de hitlijsten met het lied Pa Olvidarte. Ze zong dat lied samen met Rolf Sanchez in Beste Zangers.