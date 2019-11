3 van de 10 kinderen vieren Sint Maarten

Op veel plekken in Nederland gaan kinderen vandaag zingend langs de deuren om snoep op te halen. Ze vieren het feest Sint Maarten. In ruil voor een liedje krijgen ze snoep.

Uit een onderzoek van het Jeugdjournaal blijkt dat 3 van de 10 kinderen Sint Maarten vieren. De meeste kinderen vieren het dus niet. Het grootste deel doet niet mee omdat niemand in hun stad of dorp het viert. Anderen vinden het gewoon geen leuk feest.

Te oud?

En er is nog een andere reden om geen Sint Maarten te vieren. 27 procent van de kinderen zegt dat ze er te oud voor zijn. Begrijp jij dat of is het overdreven? Reageer op de stelling: