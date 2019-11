Rechter: Nederland moet IS-kinderen terughalen

De rechter heeft besloten dat Nederland zijn best moet doen om 56 kinderen zo snel mogelijk op te halen uit Syrië. De kinderen zitten op dit moment vast in kampen.

Terroristische organisatie IS

De vrouwen zijn jaren geleden vertrokken om zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS. Toen IS werd verslagen zijn de vrouwen en hun kinderen gevangen genomen in kampen in Syrië.

Daar zijn de omstandigheden heel slecht. Er is te weinig eten en drinken en er zijn geen dokters.