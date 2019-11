Er zijn steeds meer betaalde videodiensten

Lang was Netflix eigenlijk de enige videodienst in Nederland. Videoland de nummer 2 in Nederland heeft een stuk minder abonnees. Maar er komen steeds meer videodiensten. Apple kwam begin deze maand met een dienst, maar ook Disney+ wordt dus een betaalde dienst.

Onze verslaggever Annabelle ging langs bij de Octantschool Zonnestraal in Den Haag om te vragen hoe zij omgaan met al die verschillende videodiensten. Je ziet het in de video hierboven.