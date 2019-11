Voetbalveldje dat weg moest, mag toch open blijven

Kinderen van basisschool de Buut in Nijmegen mogen tijdens schooltijd gewoon op hun voetbalveldje spelen. Daar was lange tijd veel gedoe over.

Mensen die vlakbij het veldje wonen waren naar de rechter gestapt. Zij vonden het veel te lawaaiig en eisten dat het veldje dicht zou gaan. De rechter gaf hen maandagmiddag een beetje gelijk, maar niet helemaal.

Goals weg

Om het lawaai tegen te gaan, moeten de ijzeren goaltjes weg. Ook mogen kinderen na 18.30 uur 's avonds en in het weekend niet op het veldje spelen. Eerst was dat nog 20.00 's avonds.

Eerder maakten we deze video over het gedoe over het veldje: