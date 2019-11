Zoë had anorexia, maar moest lang wachten op hulp

Veel mensen met een eetstoornis willen niet eten, omdat ze bang zijn om aan te komen. Zoë van 15 weet er alles van. Zij had de ziekte anorexia. Daarbij denk je dat je te dik bent, terwijl dat niet zo is.

Kinderen met een eetstoornis moeten vaak lang wachten op hulp. Volgens een groep artsen moet dat snel veranderen, want zo'n eetstoornis is heel gevaarlijk. Je kunt er enorm ziek door worden en er zelfs aan overlijden.

Artsen willen dat kinderen met een eetstoornis eerder geholpen worden. Ze schreven er een advies over voor de regering. Daarin staat dat de wachttijden korter moeten en er meer bekend moet worden over eetstoornissen bij artsen, ouders, klasgenoten en leraren.

Heb je vragen over dit onderwerp of negatieve gedachten over je uiterlijk. Op de site 99 Gram kun er veel informatie over vinden en chatten met deskundigen.