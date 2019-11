Auto's moeten minder hard rijden om stikstofprobleem op te lossen

Op snelwegen mag binnenkort niemand harder rijden dan 100 kilometer per uur. Dat heeft de Nederlandse regering bedacht, om ervoor te zorgen dat er minder stikstof in de lucht komt.

Nu is de maximumsnelheid op sommige wegen nog 130 kilometer per uur, maar dat is erg vervuilend.

's Nachts wel

Tussen 19.00 uur 's avonds en 06.00 's ochtends mogen automobilisten nog wel 130 kilometer per uur rijden. Dat mag, omdat er dan veel minder auto's op de weg zijn.