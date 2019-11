Gaat deze robot straks voor je opa of oma zorgen?

In de toekomst is het misschien wel de normaalste zaak van de wereld: robots die je opa of oma helpen. Omdat er steeds minder mensen in de zorg werken, wordt er al mee geëxperimenteerd.

In een verzorgingshuis in Kaatsheuvel houdt robot SARA de bewoners gezelschap. Mien Meijers is 95 jaar en is blij met het gezelschap.