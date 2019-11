Beelden van sporthelden weggehaald na meerdere vernielingen

Het is nog niet duidelijk of beelden van beroemde sporters in Heerenveen blijven bestaan. Een aantal beelden worden steeds vernield.

De beelden zijn in juni geplaatst, en sindsdien is er al veel gedoe geweest. Zo sneuvelde het beeld van schaatsster Ireen Wüst in de zomer en werd het beeld van schaatser Jorrit Bergsma een paar weken geleden vernield.

Duur

Om te voorkomen dat alle beelden kapot worden gemaakt, zijn ze weggehaald. Of ze weer terug worden gezet is nog niet zeker. Het repareren van de beelden is erg duur.